Певица Мэрайя Кэри засветила пышную грудь в костюме для дайвинга: пикантные фото

Популярная американская певица Мэрайя Кэри покаталась на роскошной яхте. Во время отдыха звезда засветила большое декольте в комбинезоне для дайвинга.

Мэрайя Кэри готовится к насыщенным гастролям в США. Артистка запланировала провести громкие концерты в Лас-Вегасе, которые уже стали событием года в штате. И певица решила не только вокально подготовиться к выступлению, но и отдохнуть перед насыщенными буднями.

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Поп-дива не сказала, где именно она провела райский уикенд. Однако на Instagram странице Мэрайи Кэри появились кадры, сделанные на роскошной яхте. Перед камерой звезда позировала в комбинезоне для дайвинга, который был пикантно расстегнут. Так артистка подчеркнула свои аппетитные формы и соблазнительно обнажила грудь.

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey) 15 Сер 2018 р. о 9:54 PDT

Известно, что отдыхала Мэрайя Кэри не одна. В поездку она взяла молодого бойфренда Брайана Танаки. Кроме этого, на яхте певица сделала фото со своими дочерьми – двойняшками Монро и Морокканой.

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey) 15 Сер 2018 р. о 11:44 PDT

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey) 17 Сер 2018 р. о 5:42 PDT

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey) 17 Сер 2018 р. о 12:07 PDT