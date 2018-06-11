Певица Наталия Орейро призналась в любви к России: видеофакт

Звезда сериала "Дикий ангел" и певица Наталья Орейро после длительной творческой паузы сняла новый клип. В видео звезда примерила российский национальный аксессуар и призналась в любви стране-агрессору.

Уругвайская и аргентинская певица Наталья Орейро презентовала видео к песне "United by Love". В начале ролика артистка играет роль одинокой матери, которая не имеет достаточно средств, однако вместе с сыном мечтает о поездке в РФ. Об этом свидетельствует сувенирный шар, в котором виднеется собор Василия Блаженного, что на главной площади Москвы.

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Волшебным образом звезда с ребенком оказывается в сувенире, где предстает в национальном аксессуаре – ярком кокошнике. Одета Наталья Орейро в объемное платье, на котором виднеются флаги многих стран мира. Артистка в треке призывает танцоров поднять руки вверх, обращаясь к ним на русском. Кроме этого, звезда признается, что любит Россию.

С честью под единым небом прозвучат пением голоса всех стран... Я вас люблю, Россия!

– радостно восклицает в клипе Наталья Орейро.

Зажигательная музыка и спортивная тематика сделали песню неофициальным гимном Чемпионата мира по футболу, который состоится в середине июня в Москве.

Смотрите видео к песни Натальи Орейро "United by Love":