Певица Наталья Могилевская рассказала, какой она себя видит в старости

Хоть Наталье Могилевской еще далеко до старости, однако звезда все же размышляет, какой она будет лет в 80. Своими мыслями звезда поделилась в блоге.

2 августа популярная украинская певица Наталья Могилевская отпраздновала 45-й день рождения. Поклонники звезды отмечают, что время неподвластно над артисткой, потому что она с годами становится все привлекательнее.

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Но несмотря на немалый успех, победу на "Танцах со звездами" и возвращение на большую сцену Наталья Могилевская задумалась, какой она будет в 80 лет. Артистка написала забавное сообщение, в котором озвучила свои предположения относительно старости.

Какой я вижу себя в старости? Веселой старушкой с наманикюренными пальчиками, которая будет продолжать покорять новые высоты. Я буду соревноваться с дочкой Нади Дорофеевой в "Танцах со звездами-2075". Уверена, в 80 жизнь только начинается!

– написала Наталья Могилевская.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 31 Сер 2018 р. о 1:11 PDT

На такое юмористическое сообщение сразу же отреагировали пользователи сети. "Еще рано думать о старенькой бабушке", "С такими мыслями и темпераментом старость не совпадает, а отступает, а затем разворачивается и уходит совсем", "Роскошной женщине только к лицу", – написали поклонники звезды.