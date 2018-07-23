Певица Николь Шерзингер отдыхает в Сен-Тропе с молодым бойфрендом: фото
Популярная певица, экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер отправилась на короткий отдых на популярного курорта Сен-Тропе.
40-летняя звезда отправилась туда со своим бойфрендом, болгарским теннисистом Григором Димитровым, который на 13 лет моложе Николь.
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Папарацци подловили влюбленную пару во время их отдыха на яхте. Шерзингер выбрала белый купальник, который подчеркивал спортивную фигуру певицы.
Николь и Григор весело провели отдых на яхте
Пара весело проводила время: Григор и Николь купались, загорали, а потом решили устроить фотосессию.
Николь и Григор начали встречаться в конце 2015 года. До этого у Шерзингер был длительный роман с известным британским автогонщиком Льюисом Хэмильтоном.
Николь и Григор в отношениях почти три года