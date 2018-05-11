Певица Оля Цибульская показала своего мужа в новом клипе: видео

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская снялась в новом клипе со своим мужем. Видеоработу звезда создала к песне "Сукня біла".

Оля Цибульская не относится к тем, кто выставляет на показ свою личную жизнь. Певица редко публикует снимки со своим любимым и 3-летним сыном, оберегая их от излишнего внимания общественности и журналистов.

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Однако все тайное рано или поздно становится явным. Поэтому в новом клипе звезда показала своего мужа, который сыграл роль возлюбленного. Супруги предстают в роли молодоженов, а Оля Цибульская примеряла белое платье.

"Когда мы обсуждали кандидатов для съемок, я решила, что жениха в клипе должен сыграть мой настоящий муж, а не актер, потому что на этот раз я не буду играть никаких ролей, а буду собой. Расскажу правдивую историю, которая знакома каждой девушке. Чтобы прийти к настоящему счастью, иногда приходится не один раз споткнуться. Да и всем давно интересно, за кого Цибульская вышла замуж, и я решила приоткрыть эту завесу", – написала певица в социальной сети.

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya) 11 Тра 2018 р. о 12:06 PDT

Отметим, что певица в реальной жизни отказались от традиционной церемонии, поэтому свадебный образ для Оли Цыбульской был новым. И хотя настоящие супруги сделали скромную свадьбу, образ молодоженов им очень идет.

Смотрите видео клипа Оли Цыбульской "Сукня біла":