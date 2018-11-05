Певица Оля Полякова опубликовала горячие фото в купальниках

Украинская певица Оля Полякова не стесняется показывать не только фото с ярких будней, но и пикантные снимки с отдыха. Это артистка доказала, опубликовав серию горячих фотографий в купальнике.

После длительной подготовки к шоу "Королева ночи", которое состоялось 26 октября в столичном "Дворце спорта", Оля Полякова решила восстановить свои силы. Для этого она выбрала Мальдивы, откуда успела выложить провокационные снимки. Перед камерой певица позировала полностью голой, чем спровоцировала волну комментариев, как поклонников, так и хейтеров.

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Однако гневные комментарии отнюдь не повлияли на "Суперблондинку" украинского шоу-бизнеса. Оля Полякова опубликовала серию фотографий в сексапильных пляжных нарядах. На фото звезда продемонстрировала стройную фигуру в раздельном белом купальнике, который подчеркнул ее загар.

Кроме этого, звезда объяснила подписчикам своего блога, что не намерена прислушиваться к их советам и публиковать фото, которые бы они хотели видеть в ее Instagram. Таким образом Оля Полякова в очередной раз подчеркнула, что сама решает, какими фотографиями делиться с общественностью.

"Странные какие-то соцсети и фоловеры, им всегда все не так: то слишком голая, то слишком одета, то купальник слишком одинаковый. Вам, господа, не угодишь... Но я и не пытаюсь", – написала Оля Полякова, добавив фото в закрытом розовом купальнике.

Кто такая Оля Полякова?Украинская певица и телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами". Полякова снялась в нескольких фильмах, в частности, в украинской комедии "Свингеры".