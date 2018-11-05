00:07
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Певица Оля Полякова опубликовала горячие фото в купальниках

      154 Читати новину українською
      Оля Полякова
      Оля Полякова / Фото из соцсетей

      Украинская певица Оля Полякова не стесняется показывать не только фото с ярких будней, но и пикантные снимки с отдыха. Это артистка доказала, опубликовав серию горячих фотографий в купальнике.

      После длительной подготовки к шоу "Королева ночи", которое состоялось 26 октября в столичном "Дворце спорта", Оля Полякова решила восстановить свои силы. Для этого она выбрала Мальдивы, откуда успела выложить провокационные снимки. Перед камерой певица позировала полностью голой, чем спровоцировала волну комментариев, как поклонников, так и хейтеров.

      Читайте также: Оля Полякова прокомментировала свои обнаженные фото: 18+

      Однако гневные комментарии отнюдь не повлияли на "Суперблондинку" украинского шоу-бизнеса. Оля Полякова опубликовала серию фотографий в сексапильных пляжных нарядах. На фото звезда продемонстрировала стройную фигуру в раздельном белом купальнике, который подчеркнул ее загар.

       

       

       

      Кроме этого, звезда объяснила подписчикам своего блога, что не намерена прислушиваться к их советам и публиковать фото, которые бы они хотели видеть в ее Instagram. Таким образом Оля Полякова в очередной раз подчеркнула, что сама решает, какими фотографиями делиться с общественностью.

      "Странные какие-то соцсети и фоловеры, им всегда все не так: то слишком голая, то слишком одета, то купальник слишком одинаковый. Вам, господа, не угодишь... Но я и не пытаюсь", – написала Оля Полякова, добавив фото в закрытом розовом купальнике.

       

      Кто такая Оля Полякова?Украинская певица и телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами". Полякова снялась в нескольких фильмах, в частности, в украинской комедии "Свингеры".

      Теги: LifeStyle Музыка Мальдивы отдых Оля Полякова
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 5 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
      5 ноября , 22:34 Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
      В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      5 ноября , 22:00 В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      Блог Медіа
      "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      5 ноября , 21:01 "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      Яніна Ткачук
      Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      5 ноября , 20:30 Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      Артем Овдієнко
      Облэнерго реформируют: когда и сколько будем платить по-новому
      5 ноября , 20:02 Облэнерго реформируют: когда и сколько будем платить по-новому
      Яніна Ткачук
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук