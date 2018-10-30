Певица Рианна снялась в рекламе собственного бренда белья: горячие фото

Брабадосская певица Рианна решила больше внимания уделить своему бизнесу. Звезда уже презентовала новую линейку косметики, а теперь снялась в рекламе нижнего белья.

На Неделе моды в Нью-Йорке Рианна громко презентовала новую коллекцию нижнего белья собственного бренда. Артистка устроила настоящую саванну и представила новинки белья Savage x Fenty, в которых на модный подиум вышли модели различных рас и телосложения. Даже беременные девушки прошагали в соблазнительном наряде от Рианны.

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Впоследствии певица снялась в сексуальной рекламе, в которой показала миру соблазнительные комплекты нижнего белья. На одном из фото звезда примерила сексуальный образ невесты в кружевном наряде. Рианна дополнила горячий look фатой, что очень эффектно выглядело на снимке.

Раньше же Рианна предстала перед поклонниками в ярком белье собственного бренда. Звезда подчеркнула свои пышные формы в провокационной рекламе. В сети тут же сравнили образ Рианны с мифическими существами, что еще больше взбудоражило воображение поклонников.

Рианна в кампейне Savage x Fenty



Сексуальные фото Рианны