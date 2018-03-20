Певица Рита Ора позировала перед камерой в нижнем белье: соблазнительное фото

Популярная американская певица Рита Ора, которая не относится к голливудским скромницам, снова потрясла поклонников сексуальным фото. Фотографию звезда разместила на Instagram-странице.

Пикантный снимок Ора сделала во время отдыха на побережье Калифорнии. Звезда позировала перед камерой, устроившись на камне у океана. При этом позади Риты Оры виднелся невероятный пейзаж с закатом солнца.

Читайте также: Модель Алина Байкова показала стройную фигуру во время отдыха: фото

Для фото популярная певица выбрала белье телесного цвета, что подчеркнуло идеально стройную фигуру знаменитости. Ора легко выгнула тело и игриво поставила ноги, что придало еще большей сексуальности образу.

Так, оставьте меня здесь... Пока я не стану замерзать до смерти. Но пока мне хорошо. Спасибо Биг-Суру (район на побережье Калифорнии, – 24),

– написала звезда в Instagram.

Почти полмиллиона фанатов Риты Оры лайкнули пикантное фото звезды в социальной сети. Люди отмечали стройную фигуру певицы и не скупились на комплименты.