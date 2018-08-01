Певица Руслана похвасталась стройной фигурой на фоне своего экодома: фото
Известная украинская певица Руслана в очередной раз очаровала сеть снимками из своего эко-дома. Звезда снялась в стильной фотосессии возле имения и показала прекрасную физическую форму.
Социальные сети стали своеобразным средством общения артистов с поклонниками. Селебритиз активно делятся снимками своих домов, где часто устраивают стильные фотосессии. Исключением не стала и певица Руслана, в очередной раз похвасталась своим эко-имением и стройной фигурой.
Читайте также: Руслана очаровала образом в вышиванке: фото
Мой дом и студия собирает энергию солнца и ветра, что дает мне вдохновение. Эту энергию хочется совершенствовать бесконечно ... Солнце всегда светит нам, ветер всегда с нами! И нашей энергии достаточно, чтобы стать навсегда свободными,
– написала Руслана, анонсировав выступление на День Независимости.
Перед камерой Руслана позировала в черном топе и кожаных штанах. Свой образ она дополнила черными кедами. Такой дерзкий look вокалистки привлек внимание пользователей сети к стройной фигуре звезды. Руслана засветила великолепный пресс и даже похвасталась физическими возможностями в эффектном прыжке.
Руслана снялась в стильной фотоссесии
Руслана
Стройная фигура Русланы
Певица Руслана показала дерзкий образ
Эко-дом Русланы
Украинская певица Руслана
Фотосессия 45-летней Русланы
Стройная фигура Русланы