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Певица Руслана похвасталась стройной фигурой на фоне своего экодома: фото

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Певица Руслана
Певица Руслана / Соцсети

Известная украинская певица Руслана в очередной раз очаровала сеть снимками из своего эко-дома. Звезда снялась в стильной фотосессии возле имения и показала прекрасную физическую форму.

Социальные сети стали своеобразным средством общения артистов с поклонниками. Селебритиз активно делятся снимками своих домов, где часто устраивают стильные фотосессии. Исключением не стала и певица Руслана, в очередной раз похвасталась своим эко-имением и стройной фигурой.

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Мой дом и студия собирает энергию солнца и ветра, что дает мне вдохновение. Эту энергию хочется совершенствовать бесконечно ... Солнце всегда светит нам, ветер всегда с нами! И нашей энергии достаточно, чтобы стать навсегда свободными,
– написала Руслана, анонсировав выступление на День Независимости.

Перед камерой Руслана позировала в черном топе и кожаных штанах. Свой образ она дополнила черными кедами. Такой дерзкий look вокалистки привлек внимание пользователей сети к стройной фигуре звезды. Руслана засветила великолепный пресс и даже похвасталась физическими возможностями в эффектном прыжке.

Руслана знялась у стильній фотосесії
Руслана снялась в стильной фотоссесии


Руслана


Стройная фигура Русланы


Певица Руслана показала дерзкий образ


Эко-дом Русланы


Украинская певица Руслана 


Фотосессия 45-летней Русланы


Стройная фигура Русланы

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Руслана
Источник: 24 Канал
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