Певица Руслана похвасталась стройной фигурой на фоне своего экодома: фото

Известная украинская певица Руслана в очередной раз очаровала сеть снимками из своего эко-дома. Звезда снялась в стильной фотосессии возле имения и показала прекрасную физическую форму.

Социальные сети стали своеобразным средством общения артистов с поклонниками. Селебритиз активно делятся снимками своих домов, где часто устраивают стильные фотосессии. Исключением не стала и певица Руслана, в очередной раз похвасталась своим эко-имением и стройной фигурой.

Читайте также: Руслана очаровала образом в вышиванке: фото

Мой дом и студия собирает энергию солнца и ветра, что дает мне вдохновение. Эту энергию хочется совершенствовать бесконечно ... Солнце всегда светит нам, ветер всегда с нами! И нашей энергии достаточно, чтобы стать навсегда свободными,

– написала Руслана, анонсировав выступление на День Независимости.

Перед камерой Руслана позировала в черном топе и кожаных штанах. Свой образ она дополнила черными кедами. Такой дерзкий look вокалистки привлек внимание пользователей сети к стройной фигуре звезды. Руслана засветила великолепный пресс и даже похвасталась физическими возможностями в эффектном прыжке.



Руслана снялась в стильной фотоссесии



Руслана



Стройная фигура Русланы



Певица Руслана показала дерзкий образ



Эко-дом Русланы



Украинская певица Руслана



Фотосессия 45-летней Русланы