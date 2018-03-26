Певица Руслана показала свой особняк недалеко от Киева: захватывающие фото

Во время визита журналистов украинского телеканала популярная украинская певица Руслана Лыжичко провела экскурсию по своему энергетически-независимому дому. Стильный особняк звезда построила со своим мужем Александром Ксенофонтовым.

Невероятные фотографии, которые певица опубликовала на страницах в социальных сетях Instagram и Facebook, сделала фотограф Оксана Онискевич.

Перед камерой Руслана позировала со своими домашними животными – тремя собаками разных пород. Также несколько фото сделали в студии звукозаписи, которую звездные супруги оборудовало в доме.

Читайте также: Руслана снялась в волшебной фотосессии в храме: фото

Известно, что фотосессия прошла на крыше поместья, где Руслана на Крещение обливала себя водой. На здании еще лежит снег, однако виднеется стильный ландшафтный дизайн.

Мы с Сашей показывали свой энергетически независимый дом и студию. Это дом будущего. "Музыку нужно создавать на чистой неисчерпаемой энергии" – именно такой призыв я сделаю в этом году в Лиссабоне во время Евровидения,

– написала Руслана.

Темой интервью с певицей, которая одержала победу на песенном конкурсе Евровидение-2014, были особенности шоу. Также Руслана поделилась мыслями относительно особых вещей, которые добавляют Украине настоящей экзотики, и почему звезда победила в 2004 году.