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Певица Сара Хардинг засветила немаленькую татуировку в элегантном платье: фото

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Певица Сара Хардинг
Певица Сара Хардинг

Популярная британская модель и актриса, экс-солистка поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг показала большую татуировку на спине. Узор стильно сочетался с элегантным нарядом звезды.

В роскошном наряде певица посетила мероприятие National Film Awards, которое состоялось в Лондоне, передает The Daily Mail.

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36-летняя Сара Хардинг выглядела роскошно. На мероприятие звезда надела черное вечернее платье с глубоким декольте. Верх платья был расшит камнями, что придало изысканности образу. Сара Хардинг уложила волосы в элегантную прическу и сделала макияж с акцентом на глаза. Стильный лук певица дополнила черным клатчем, туфлями на каблуках и украшениями.

Сара Хардинг на киномероприятии в Лондоне

Однако больше всего внимания журналистов и селебритиз привлекла татуировка на спине Сары Хардинг. Большой рисунок двух птиц сочетался с надписью посередине.


Певица Сара Хардинг

Это не единственное тату певицы, которое заметили журналисты. Также у звезды есть таинственный тибетский текст на руке и испанская надпись, что в переводе означает "я знаю, кто ты и ... разум не важен". Стилисты ранее раскритиковали эти татуировки, назвав их следствием депрессии. Однако стоит отметить, что все они выглядели очень эффектно.


Сара Хардинг на светском мероприятии в Лондоне

Теги: Великобритания LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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