Певица Селин Дион вернулась на сцену после тяжелой операции

Популярная канадская певица Селин Дион, которая два месяца назад сообщила об отмене концертов из-за состояния здоровья, вернулась на большую сцену.

Свой первый концерт после возвращения певица сыграла в Лас-Вегасе, сообщает Рeople.

Селин Дион

Начала вечер певица с обращения в зал зрителей, которые приветствовали ее, аплодируя стоя.

"Вы знаете, что некоторое время я не давала шоу, потому что у меня были проблемы со здоровьем. Но я должна сказать, что невероятно счастлива вернуться. Сцена – это второй дом для меня, и я признаюсь, что так нервничаю, что у меня подкашиваются ноги", – заявила со сцены певица.

Певица призналась, что, независимо от того, как много концертов она дала, каждый раз она волнуется.

Начала Селин свой концерт с песни "I Surrender".

Спела она также и свою новую песню Ashes, которая входит в саундтрек к фильму "Дедпул 2", в клипе к которой Дедпул эротично станцевал на высоких каблуках.

"Этот фильм однозначно не для детей. Он смешной и сумасшедший, но не для детских глаз. Райан Рейнольдс прислал мне песню, и я не смогла устоять. Мне очень приятно спеть ее впервые перед зрителями", –отметила певица.

Кто така Селин Дион? Всемирно известная канадская поп-дива, одна из самых высокооплачиваемых музыканток современности. По всему миру продано более 200 миллионов копий ее альбомов. Исполнительница песни "My Heart Will Go On", которая была главным саундтреком фильма "Титаник", за которую певица получила "Оскар" и три премии "Гремми".