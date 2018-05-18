Певица Светлана Тарабарова беременна первенцем

Экс-солистка группы "Real O" Светлана Тарабарова ждет появления первенца. Сейчас звезда находится на 6 месяце беременности.

Об этом певица рассказала в интервью журналу Viva.

В социальной сети Светлана Тарабарова тщательно скрывала беременность. С фото, которые она публиковала в блоге, никто из поклонников не догадался, что артистка ожидает появления первенца. В интервью журналу звезда впервые призналась о беременности и рассказала, что малыш уже помогает ей в творчестве.

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Невозможно передать, что я сейчас чувствую. Во мне бьется новая жизнь, маленькая вселенная! У меня приподнятое настроение и я вдохновлена ​​– пишу почти каждый день! Точно знаю – у моего ребенка большое, чуткое и доброе сердце, потому что новый альбом мы пишем вместе,

– призналась Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова ожидает появление первенца

Сейчас звезда не планирует останавливать свою сольную карьеру. Кроме концертов, Светлана Тарабарова представила новый клип на песню "Манифест". В видео артистка показывает зажигательные танцы на 4 месяце беременности. Однако милого живота в клипе не видно.

Смотрите видео нового клипа Светланы Тарабаровой "Манифест":

Отметим, что в октябре 2016 года певица вышла замуж за 40-летнего продюсера Алексея Бондаря. Тогда Светлана Тарабарова написала песни "Свет в тебе", "Хорошо с тобой", "Я говорю да". Романтические композиции до сих пор имеют немалую популярность.