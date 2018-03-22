Певица Tayanna показала, насколько изменилась за последние годы: фотофакт

Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, опубликовала на Instagram странице архивное фото. Сторонники звезды не узнали ее и с восторгом комментировали снимок.

Татьяна Решетняк после участия в Нацотборе Евровидение-2018 продолжает сольную карьеру. Звезда также активно ведет свой фотоблог в социальной сети, где делится с поклонниками новыми снимками с выступлений. В то же время певица показала архивное фото, демонстрируя, как она изменилась за последние годы.

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Известно, что до появления на вокальном шоу "Голос страны" Татьяна Решетняк была участницей группы "Горячий Шоколад". Именно фото с тех пор появилось на странице у TAYANNA.

Похожа?

– поинтересовалась у фолловеров Татьяна Решетняк.

На фото звезда несколько не похожа на нынешнюю TAYANNA. Певица имела темные волосы, которое собрала в стильную прическу. Также для снимка она надела атласное платье с пикантным разрезом на ноге, дополнив образ вечерним макияжем. Вероятно, это был один из сценических "луков" знаменитости.

Татьяна Решетняк показала архивное фото

А так певица выглядит сейчас:



Певица Tayanna получила премию M1 Music Awards