Певица Tayanna пришла на светское событие в пикантном наряде: горячие фото

Популярная украинская певица Tayanna, менее известная как Татьяна Решетняк, решила выбрать для светского мероприятия достаточно пикантный образ. Соответствующие фото звезда опубликовала в своем блоге.

Певица Tayanna стремительно ворвалась в украинский шоу-бизнес. Певица является званой гостьей на самые престижные светские события страны. В частности, ежегодную церемонию награждения ELLE Style Awards.

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На мероприятие Татьяна Решетняк пришла в довольно провокационном наряде. Артистка выбрала прозрачную шифоновую рубашку в точечках, поэтому все участники ELLE Style Awards могли полюбоваться стройной фигурой звезды и ее черным бельем. Не менее пикантным оказались и штаны Tayanna, которые имели большие разрезы.

Стоит отметить, что Татьяна Решетняк не впервые соглашается примерить горячие образы. Недавно звезда надела сексуальный наряд для фотосъемки с режиссером Аланом Бадоевым. Пикантные фотографии появились в модном глянце XXL и произвели фурор в сети.