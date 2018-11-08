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      Певица Tayanna пришла на светское событие в пикантном наряде: горячие фото

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      Певица Tayanna на ELLE Style Awards
      Певица Tayanna на ELLE Style Awards / Elle

      Популярная украинская певица Tayanna, менее известная как Татьяна Решетняк, решила выбрать для светского мероприятия достаточно пикантный образ. Соответствующие фото звезда опубликовала в своем блоге.

      Певица Tayanna стремительно ворвалась в украинский шоу-бизнес. Певица является званой гостьей на самые престижные светские события страны. В частности, ежегодную церемонию награждения ELLE Style Awards.

      Читайте также: Это такой смарт-секс, – Tayanna прокомментировала провокационную фотосессию с Аланом Бадоевым

      На мероприятие Татьяна Решетняк пришла в довольно провокационном наряде. Артистка выбрала прозрачную шифоновую рубашку в точечках, поэтому все участники ELLE Style Awards могли полюбоваться стройной фигурой звезды и ее черным бельем. Не менее пикантным оказались и штаны Tayanna, которые имели большие разрезы.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

       

      Стоит отметить, что Татьяна Решетняк не впервые соглашается примерить горячие образы. Недавно звезда надела сексуальный наряд для фотосъемки с режиссером Аланом Бадоевым. Пикантные фотографии появились в модном глянце XXL и произвели фурор в сети.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
      Источник: 24 Канал
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