Певица Tayanna в мини-топе украсила обложку глянца: фото

Украинская певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, стала главной героиней модного журнала Pink.

Артистка снялась в стильной фотосессии, демонстрируя спортивную фигуру. Также Татьяна дала интервью изданию, в котором призналась, что в юности хотела стать худее и сидела на диетах. Однако сейчас для нее здоровье главнее.

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"Для меня важен ежедневный рацион правильного и здорового питания: не ем сладкое и давно перестала употреблять мясо. Мне хочется мотивировать женщин заниматься своим телом, следить за питанием, вести активный образ жизни и наконец полюбить спорт", – цитирует певицу ТСН.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Лип 2018 р. о 4:12 PDT

Tayanna для Pink Украина