Певица Tayanna запустила особый челлендж: детали

Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, запустила особый челлендж в соцсети Instagram. В флешмобе приняли участие десятки женщин.

2 августа в Украине состоялась презентация песни Tayanna "Фантастична жінка". Горячий трек уже стал хитом, а его слова напевают тысячи поклоронников вокалистки.

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По случаю выпуска особой и мотивирующей песни артистка решила запустить челлендж в сети. Tayanna поделилась, почему ее можно назвать фантастической женщиной и призвала поклонниц рассказать свою историю в блогах.

"Мне будет очень приятно и интересно, если каждый из вас поддержит меня и присоединится к моему челленджу. Например, у меня есть суперсила: я умею одновременно выполнять много дел. В частности, воспитывать сына, писать песни, гастролировать, готовить еду и даже лечить руками головную боль. Моя миссия как женщины: дарить людям счастье. А какая твоя "суперсила" и миссия? " – обратилась к подписчикам Tayanna.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Сер 2018 р. о 11:23 PDT

Пользователи сети с восторгом отреагировали на сообщение артистки. "Песня очень особенная, как и флешмоб", "Волшебная песня, безусловно, станет хитом", "Вы фантастическая женщина", "До мурашек по коже", – написали восторженные поклонники.