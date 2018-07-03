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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Певица-трансгендер Зианджа продемонстрировала пышную грудь в Instagram

193 Читати новину українською
Зианджа
Зианджа / Instagram / @ziasphere

Экс-исполнитель Борис Апрель, который после смены пола стал певицей Зианджей, не перестает удивлять своих поклонников в сети. Звезда опубликовала новое фото, на котором хвастается откровенным декольте.

Соответствующий снимок появился на его странице в  Instagram несколько дней назад. Для фото девушка надела элегантный пастельный "верх", который едва спадал с ее плеч.

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"Сколько бы препятствий и высоких стен мне не приходилось разрушать на своем пути, как бы не было трудно, больно и одиноко – я не прекращала верить и надеяться. Сколько бы раз мне не говорили – я не сдавалась. Когда тобой по-настоящему движет любовь, где нет места злости, жадности и зависти – тебя не остановить и не сломать", – говорится в подписи к фото Зианджи, которая также добавила к посту хэштеги "месяц со времени духовного возрождения" и "шаг к началу чего-то нового".


Зианджа показала пышную грудь в Instagram

Стоит отметить, что артистка также немного сменила имидж, укоротив свои рыжие волосы. На новой фотографии можно также увидеть ее естественный макияж и веснушки.

Теги: LifeStyle Музыка ЛГБТ Эротика Зианджа
Источник: 24 Канал
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