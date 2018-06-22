Певица Вера Кекелия обнажилась в новом клипе: видео
Украинская певица и финалистка вокального шоу "Голос страны-7" Вера Кекелия представила свой дебютный клип на русскоязычную песню "Похожи".
В клипе Вера предстала в откровенном образе: артистка танцует на морском побережье с широкополой шляпой и в нюдовом купальнике. А на одном кадре даже появляется обнаженной.
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Также в конце видео можно увидеть мужа Кекелии – певца Романа Дуду, с которым Вера познакомилась на "Голосе страны".
Вера Кекелия – "Похожи": видео
Источник: 24 Канал
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