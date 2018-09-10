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Певице Бейонсе угрожают расправой: неожиданные подробности

21 Читати новину українською
Бейонсе
Бейонсе / GettyImages

Западные СМИ сообщают, что бывший американский патрульный Джордж Циммерман, который застрелил афроамериканца Трейвона Мартина, угрожает популярной певице Бейонсе и ее супругу рэперу Джей Зи расправой.

Отмечается, что полицейский отправил несколько сообщений продюсеру документального фильма "История Трейвона Мартина", в котором угрожает знаменитостям. Об этом пишет издание Huffington Post.

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Так, Циммерман заявил о намерении превратить жизнь Бейонсе в ад. Причиной стало выступление певицы с поддержкой митинга, целью которого стало привлечение экс-патрульного к ответственности за убийство подростка.

Если я увижу кого-то из них еще раз в своей жизни, я затолкаю их куда подальше,
– заявил Джордж Циммерман.

Напомним, в 2012 году Джордж Циммерман застрелил 17-летнего темнокожего подростка Трейвона Мартина. Джордж утверждал, что парень напал на него, и в целях самообороны патрульный застрелил парня.

Дело вызвало общественные обсуждения по отношение к разным расам в США. Темнокожее население утверждало, что если бы случилось наоборот, то есть во время драки темнокожий застрелил белого, он бы обязательно был осужден. Тогда как суд оправдал Циммермана.

Теги: LifeStyle Новости США Музыка Полиция Бейонсе
Источник: 24 Канал
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