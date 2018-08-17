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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Певицу шоу "Британия имеет талант" зарезали в собственном доме: фото

108 Читати новину українською
Симона Керр
Симона Керр / mirror.co.uk

31-летнюю Симону Керр, которая прославилась благодаря шоу "Британия имеет талант", нашли мертвой в ее доме в Лондоне.

Об этом сообщает Mirror.

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Фото с места убийства Симоны Керр

Подозреваемого – 40-летнего Десмонда Сильву – в убийстве уже задержали. Вскоре должен состояться суд по делу. Пока неизвестно, почему он находился в доме певицы и знал ее.

Фото с места убийства Симоны Керр

Симона Керр работала медсестрой в гематологическом и онкологическом отделениях. А в 2015 году присоединилась к хору B Positive, где поют люди, больные серповидноклеточной анемией, или их родственники. Именно в 15-ом году от этой болезни умер ее сын.

Видео выступления B Positive Choir в шоу

 

Теги: LifeStyle Великобритания
Источник: 24 Канал
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