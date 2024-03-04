Philip Morris, которая спонсирует армию России, хочет открыть фабрику под Львовом, – журналист

В апреле 2024 года Philip Morris – один из мощных мировых игроков на табачном рынке – обещает открыть в Украине новую фабрику. В то же время эта компания сейчас держит более 25% российского рынка и является одним из крупнейших налогоплательщиков России.

Об этом написал в фейсбуке журналист Сергей Руденко. По его словам, Philip Morris, которая продолжает работать на российском рынке, инвестирует в новые производственные мощности во Львовской области 30 миллионов долларов.

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"То есть с одной стороны Philip Morris через отчисление налогов в российский бюджет спонсирует армию Путина. А с другой – строит фабрику в стране, которую эта же самая армия пытается стереть с лица земли", – отметил Руденко.

Он напомнил, что еще два года назад компания объявила о намерении уйти с российского рынка. Однако этого не произошло.

Излишне говорить о причинах. То ли отсутствие покупателя, то ли драконовская политика российских властей к иностранным инвесторам. Для нас фактом является то, что американская компания успешно развивает свой бизнес в стране-террористке. Совокупный объем инвестиций Philip Morris International в Россию превысил 2 миллиарда долларов,

– отметил журналист.

Сергей Руденко также привел данные финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, согласно которым выручка компании в первый год полномасштабного вторжения России в Украину выросла на 8% – до 140,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль – до 48,2 миллиарда рублей, что на 45% больше, чем в 2021 году. Соответственно, налога на прибыль в бюджет агрессора было уплачено на сумму более 136 миллионов долларов США.

Дальнейшая работа Philip Morris в России – это маркер для многих иностранных инвесторов. Компания спонсирует российских террористов. Никаких последствий для нее пока нет,

– подчеркнул журналист.

Он напомнил, что в августе 2023 года украинское НАПК внесло Philip Morris в перечень спонсоров международного терроризма. Это означает автоматическое попадание компании в World-Check – крупнейшую в мире базу для проверки контрагентов по связям с террористическими организациями, мошенничеством и тому подобное.

"Еще более странно, когда Украина, маркируя Philip Morris спонсором международного терроризма, одновременно не запрещает этой компании работать на своем рынке. И это позорно. Потому что мы не должны терпеть работу в нашей стране таких компаний как Philip Morris, PepsiCo, 7UP, Mirinda, Sandora etc, которые продолжают работать на Россию и спонсируют путинский терроризм", – резюмировал Сергей Руденко.