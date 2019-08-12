Philip Morris пытается скрыть правду о своей опасной афере с IQOS в Украине

Международная табачная компания Philip Morris организовала в Украине масштабную аферу и чтобы скрыть правду о вреде своей продукции – электронных сигарет IQOS - пытается давить на свободную прессу.

Об этом пишет издание "Вголос".



Так, ряд украинских СМИ опубликовал данные международной организации Campaign for Tobacco-Free Kids, где говорится, что в рамках глобальной промокампании Philip Morris в Восточной Европе в Украине продвигают "дружественные IQOS" бары и рестораны, IQOS спонсирует кулинарные фестивали, модные мероприятия для детей и подростков, реклама бренда присутствует на автомобилях.



В результате таких действий, согласно данным исследования, более 40% подростков (в возрасте от 13 до 15 лет) в Украине пробовали электронные сигареты, а почти каждый пятый регулярно их употребляет.



При этом сегодня нет ни одного подтверждения, что IQOS являются безвредными для здоровья и помогают побороть зависимость от сигарет, о чем говорит компания Philip Morris. Напротив, экспертные заключения свидетельствуют, что IQOS могут быть даже опаснее классических сигарет.



Так, в 2018 году специалисты Администрации по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США пришли к выводу, что IQOS могут усиливать никотиновую зависимость. А ученые Калифорнийского университета заявили: отсутствие горения табака в IQOS вовсе не означает безопасность новомодного устройства.



Опасаясь, что вся эта информация станет достоянием общественности, компания Philip Morris начала давить на украинские СМИ и угрожать им исками, требуя снять информацию о вреде IQOS и масштабах вовлеченности украинских детей в курение этого продукта.



Напомним, ранее журналисты уличили компанию Philip Morris в попытках вытеснить с украинского рынка национальных производителей, которые готовы продавать свою продукции по более низким ценам, чем международные табачные компании.