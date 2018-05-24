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Philips представила устройство, которое уничтожает вирус опасного гриппа

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Климатический комплекс Philips AC3821
Климатический комплекс Philips AC3821 / itnews.com.ua

Компания Philips представила климатический комплекс Philips AC3821. Он не только нормализует температуру в доме, но и эффективно очищает воздух от аллергенов, вредных частиц, бактерий и вирусов, и увлажняет его.

Об этом пишет itnews.com.ua.

За качеством можно следить в режиме реального времени – цифровой дисплей наглядно отображает данные.

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Прибор оснащен инновационной технологией VitaShield IPS, благодаря чему он может удалить 99,97% микробов. Ему под силу справиться с вирусами, бактериями, пылью, пыльцой, аллергенами, содержащимися в коже домашних животных, и другими частицами. Кстати, Philips AC3821 может удалить даже вирус гриппа H1N11.

Прибор отличается высокой скоростью очистки воздуха, так он способен очистить помещение до 20 квадратных метров всего за 7 минут.

Еще одна полезная функция, которую выполняет устройство, – борьба с сухостью воздуха. Аппарат поддерживает технологию NanoCloud, которая работает по принципу холодного испарения. Эта технология обеспечивает эффективное и гигиеничное увлажнение.

Кроме того, датчик AeraSense, которым оснащен климатический комплекс, быстро и точно определяет состав воздуха и отображает его на цифровом экране. Это особенно полезно для аллергиков.

Багатофункціональний кліматичний комплекс від PhilipsМногофункциональный климатический комплекс от Philips

Теги: Техно Здоровье Медицина Philips Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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