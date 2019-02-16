Всі кандидати в президенти – у виграші

Поділюся з Вами своїм рішенням на майбутнє – за 5 років, на наступних виборах, я таки піду в президенти!

Ні, ну а чому б і не піти? Чому всім тим фрікам можна, а мені ні? Чим я гірший?

Дружина мене на телефон пофоткає в стінах ЦВК, як я документи подаю. Потому, десь на околиці Троєщини недорого білборд на три дні орендую, наклею свою фізіономію та передвиборчий слоган, щось на кшталт: "Артем Овдієнко – за все хороше, проти всього поганого".

Знову ж таки, зроблю на фоні цього білборда селфі, на Facebook запощу, лайків назбираю трохи. Весело ж, то чому б і не порозважатися? Бо я так розумію, що половина з тих кандидатів, хто нині подавався в президенти, саме заради веселощів те і зробили, спотворюючи своїми діями дуже важливу для країни процедуру, вибору собі керманича.

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Звісно, ЦВК в мене документи візьме, й звісно, ЦВК мені в реєстрації кандидатом відмовить. Але не тому, що я, як Надія Савченко, зажадаю вчинити теракт та державний заколот. І не тому, що я, як Петро Симоненко, висуватимусь від забороненої в країні Комуністичної партії. Більше того, навіть не тому, що в моїй передвиборчій програмі буде зміна територіальної цілісності держави, як у Володимира Олійника, який переховується нині в Росії, але президентом зажадав бути в Україні.

Ні, все буде набагато банальніше. Адже я, так само як і 90% нинішніх кандидатів в президенти, просто не принесу до ЦВК необхідних 2,5 мілбйона гривень внеску для участі у передвиборчій кампанії. Адже, виявляється, можна подати документи в ЦВК, кричати про своє кандидатство на кожному перехресті, ходити по численних телевізійних ток-шоу й розказувати про те, як саме я змінюватиму країну на краще. Але при цьому наперед знати, що гроші не понесу Центрвиборчкому, тому і не втрачу їх, коли програю вибори.

Натомість, такий горе-кандидат зможе далі називати себе реальним кандидатом, якого навмисно завалила ЦВК на вимогу Петра Порошенка. Ніби той побачив у ньому реального конкурента і наказав не допустити прізвища свого конкурента у бюлетені. І всі у виграші!

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