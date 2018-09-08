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Пицца с лопаты и "картошка" на голову: россияне устроили потасовку за бесплатную еду

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Россияне устроили давку за бесплатную еду на празднике
Россияне устроили давку за бесплатную еду на празднике / Фото из открытых источников

Жители российского города Томска устроили настоящую давку за бесплатную еду на празднике, посвященном Дню томича.

Об этом сообщает местный ресурс "ТВ2".

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Так, местным жителям выдавали пиццу на лопате и разбросали им на головы 150 килограммов пирожных "картошка". Кроме того, россиян угостили гербом города из блинов.


Куски большой пиццы россиянам раздавали лопатой/ Источник: http://tv2.today


Пирожные местным жителям бросали прямо на головы/ Источник: http://tv2.today

Из-за бесплатного лакомства в толпе началась настоящая давка. Каждый пытался дотянуться до угощений.


Герб города из блинов/ Джерело: http://tv2.today


Возле бесплатной еды собирался настоящая толпа/ Источник: news.vtomske.ru


Самые активные смогли получить несколько кусков бесплатной пиццы/ Источник: http://tv2.today


Лопата для пиццы/ Джерело: news.vtomske.ru

 

Теги: Курьезные новости Новости России
Источник: 24 Канал
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