Найбільше затриманих у Мінську, акція протесту відбулась в районі площі Бангалор.

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Однак людей затримували й в Новогрудку, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку, Барановичах.

До речі, слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про грубе порушення порядку. Зокрема, нібито за заклики у телеграм-каналах до участі в протестах.

Як відбувались протести

На вулицях Мінська 27 березня зранку вже була спецтехніка. Люди без розпізнавальних знаків затримували мітингувальників із біло-червоно-білою символікою.

Крім того, силовики вибірково зупиняли людей та дивились їх телефони.

До речі, 26 березня у Білорусі відзначили День волі, який не визнає режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Тоді у Мінську затримали щонайменше 87 людей.

Зверніть увагу! Демонстрації у Білорусі відбуваються від серпня 2020 року. Особливо ситуація загострюється на вихідні. Напередодні опозиціонерка Світлана Тихановська закликала білорусів до нової хвилі протестів.