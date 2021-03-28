Під час протестів у Білорусі силовики затримали понад 200 людей
У Білорусі 27 березня відбулись суботні протести. Не обійшлось без затримань. По всій країні силовики схопили 245 людей.
Источник:"Вясна"
Найбільше затриманих у Мінську, акція протесту відбулась в районі площі Бангалор.
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Однак людей затримували й в Новогрудку, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку, Барановичах.
До речі, слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про грубе порушення порядку. Зокрема, нібито за заклики у телеграм-каналах до участі в протестах.
Як відбувались протести
- На вулицях Мінська 27 березня зранку вже була спецтехніка. Люди без розпізнавальних знаків затримували мітингувальників із біло-червоно-білою символікою.
- Крім того, силовики вибірково зупиняли людей та дивились їх телефони.
- До речі, 26 березня у Білорусі відзначили День волі, який не визнає режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Тоді у Мінську затримали щонайменше 87 людей.
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