Под Харьковом сбили полицейского, который составлял протокол: понадобилась помощь медиков

В Харьковском районе 18 октября патрульные остановили автомобиль, который нарушил правила. Они начали составлять протокол, однако водитель потом, вероятно, решил не ждать. Он начал ехать и сбил одного из правоохранителей.

Это произошло возле села Майское на трассе Киев – Харьков – Довжанский примерно в 13:15. Как следствие, травмированного полицейского забрали в больницу скорой помощи.

Похожий случай В Днепре водитель на элитном Porsche сбил патрульного

Мог заплатить небольшой штраф

Правоохранители остановили автомобиль Suzuki Jimny из-за превышения скорости. За рулем был мужчина, которому около 45 лет (родился в 1975 году).

Ему выписывали протокол, который предусматривал наложение штрафа в размере 255 гривен. Однако злоумышленник тронулся и сбил патрульного при заполнении документа. Какие травмы получил правоохранитель – не сообщили.

Какое наказание возможно за такое преступление

Впоследствии этот автомобиль снова остановили и водителя передали следователям. Они открыли уголовное производство по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа. Задержанный мужчина теперь не только заплатит штраф, поскольку ему грозит и 5 лет тюрьмы.

Другой инцидент с полицейским на дороге

В Харькове вечером 9 апреля водитель сбил правоохранителя, который перебегал дорогу на красный свет. На видео инцидента видно, что водитель ехал достаточно быстро, поэтому пострадавший практически улетел на 50 метров,

Полицейские впоследствии сообщили, что их коллега погиб на месте еще до приезда скорой. Погибший в этот день был выходной и не был одет в форму.