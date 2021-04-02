Олексій Данілов розкрив деякі деталі засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке відбулося 2 квітня. За його словами, РНБО ввела санкції проти низки компаній із Росії.

В ефірі одного із телеканалів Данілов зазначив, що 2 квітня на порядку денному РНБО було 7 ключових питань.

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У санкційний список РНБО потрапили компанії з Росії

Прийняли рішення по доповіді, яку робив голова СБУ, про застосування санкцій проти 10 фізичних осіб, які мають безпосередній стосунок до контрабанди. Є компанії з Росії та інших країн, які потрапили в санкційний список,

– зазначив Данілов.

Однак секретар РНБО не уточнив, про які саме російські компанії йде мова.

До слова, у санкційному списку 2 квітня опинилися 79 компаній.

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