На Житомирщині чоловік облився бензином і стріляв у правоохоронців: чим все завершилося
У Житомирській області під час сімейного конфлікту чоловік облився бензином та погрожував спалити себе та будинок. Він також стріляв у поліцейських, які прибули на виклик.
Источник:Нацполіція
За інформацією правоохоронців, інцидент трапився у місті Коростень ввечері 25 квітня. Про конфлікт зі співмешканцем повідомила 40-річна місцева жителька.
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Чоловік погрожував підпалити себе
Під час сімейної сварки чоловік облив кімнату у будинку та себе бензином і забарикадувався, погрожуючи підпалити оселю. Жінка уточнила, що, окрім неї та чоловіка, у будинку перебували ще 3 дітей – віком 11, 15 та 19 років.
Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, то жінка та 2 дітей були вже на вулиці. У будинку залишався 19-річний хлопець.
Він відкрив вогонь по правоохоронцях
Поліцейські зайшли усередину та спробували домовитись з агресивним чоловіком, однак той відмовився спілкуватись. Правоохоронцям вдалося вивести сина жінки з будинку.
Водночас винуватець конфлікту закрився та почав демонструвати пістолет і запальнички, якими продовжував погрожувати підпалом. Коли поліцейські спробували вчергове наблизитись до вхідних дверей будинку він вистрелив в їхню сторону.
Куля дотично зачепила і пошкодила бронежилет інспектора сектору реагування патрульної поліції. Сам правоохоронець не постраждав.
Агресивний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях / Фото Нацполіції
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На місце прибули спецпризначенці
Після цього у Коростені ввели у дію спецоперацію по затриманню озброєного правопорушника. На місце події прибули спецпризначенці КОРДу.
КОРДівці упродовж понад 3 годин проводили перемовини із забарикадованим у будинку чоловіком, отримавши при цьому необхідну інформацію. Під час виконання однієї з домовленостей група спецпризначенців зайшла у будинок і миттєво затримала господаря,
– розповіли у поліції.
У результаті операції ніхто не постраждав.
Що знайшли у чоловіка та що йому загрожує
З оселі вилучили пістолет, попередньо, травматичної дії.
Наразі 45-річний коростенець перебуває під вартою. Попередня кваліфікація події – посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.
Чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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