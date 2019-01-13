Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку

Ставка Росії на Юрія Бойка остаточно розсварила колишніх регіоналів, які тепер по черзі звинувачують один одного у співпраці з Петром Порошенком. Зрада Януковича та його втеча у Ростов негативно позначилася на політичній родині регіоналів, які, залишившись без батька, розтринькали його спадок та плескаються у взаємному поливанні помиями.

Якщо на вибори 2014 року вони ще якось змогли об'єднатися під брендом "Опозиційного блоку", то тепер їх остаточно розсварив фактор Москви та їхнього агента в українській політиці – Віктора Медведчука.

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Медведчук та його покровителі у Кремлі зажадали, щоб єдиним кандидатом від табору регіоналів став Юрій Бойко. Чому було зроблено вибір на користь цього політика? Бо вся його кар'єра так чи інакше пов'язана з просуванням проектів, де проглядається корупційний інтерес російських кланів.

У київську політику на початку 2000 років Бойко прийшов з посади керівника Лисичанського нафтопереробного заводу, яким тоді володіла російська група ТНК. Одна з цілей переведення Бойка на Київ полягала в тому, щоб спрямувати використання нафтопроводу Одеса – Броди для потреб ТНК, тобто здійснювати реверсне прокачування в напрямку Одеси для транзитних потреб російських олігархів.

Крім того, саме за роботи Бойка на чолі компанії "Нафтогаз" 15 років тому з'явився перший химерний посередник для постачання газу в Україну, ним стала компанія Eural Trans Gas, зареєстрована на чотирьох безробітних румунок.



Першим посередником для постачання газу в Україну стала компанія Eural Trans Gas

Фірма попрацювала на схемі лише протягом одного 2003 року. Причина – бо цей посередник Eural Trans Gas був створений юристом одіозного кримінального авторитета Севи Могилевича, який досі перебуває в розшуку ФБР.

Тому, щоб позбутися такого шлейфу, у 2004 році Бойко заміняє Eural Trans Gas на більш відому скандальну прокладку "РосУкрЕнерго", одним з акціонерів якої був Дмитро Фірташ. І сам Фірташ під час зустрічі з послом США підтвердив, що залучав Могилевича, аби той захищав бізнес Фірташа за допомогою кримінальних авторитетів.



Український бізнесмен, інвестор та мільярдер Дмитро Фірташ

Тому зараз не дивно, що Москва вирішила робити ставку на Бойка, якого вона пам'ятає усі ці роки, як надійного спільника в різноманітних схемах. Бойко, у свою чергу, заручившись підтримкою Сергія Льовочкіна, спробував провести заколот в "Опозиційному блоці", але нарвався на опір з боку крила, що контролюється Рінатом Ахметовим.

Зрештою, Бойка разом з соратниками було виключено з "Опоблоку", і він оголосив про висунення кандидатом в президенти від нового утворення "Опозиційна платформа – За життя", яку крило Ахметова – зокрема, Борис Колесніков, тут же схарактеризували непристойною фразою "ЗА ЖОП".

Далі стосунки колишніх соратників пішли у рознос. Бойко написав заяву на Колеснікова в поліцію через начебто підробку документів, а також звинуватив залишки "Опоблоку", які пов'язані з Ахметовим, у співпраці з владою Порошенка. Відповідь з флангу Ахметова не забарилася. Інколи цитувати Колеснікова неможливо без сліз.

У представників чинної влади всі "непристойні" місця у поцілунках від Бойка і Льовочкіна. Розколоти "Опозиційний Блок" у Бойка не вийде. Свою нікчемність у політиці вони зрозуміють вже на найближчих виборах,

– прокоментував Колесніков.

Правда полягає у тому, що обидва крила розколотого "Опозиційного блоку" по-своєму домовилося з Порошенком. І Ахметов справі став одним з головних бенефіціарів нинішньої української влади – формула "Роттердам плюс" принесла йому додаткових 35 мільярдів гривень.



Український бізнесмен та мільярдер Рінат Ахметов

А зовсім нещодавно Антимонопольний комітет, підконтрольний Порошенку, визнав його не монополістом, після чого ДТЕК оголосив про намір купити на вторинному ринку контрольні пакети двох дистрибуторів електроенергії – "ОдесаОблЕнерго" та "КиївОблЕнерго".

З іншого боку, так само Бойко і його фінансовий патрон Дмитро Фірташ знайшли спільну мову з владою Порошенка. Фактично, чинною владою створені умови максимального сприяння для заводів-виробників азотних добрив, які Фірташ накупив на гроші путінського гаманця Ротенберга. Ну і Генеральна прокуратура на чолі з кумом Порошенка Юрієм Луценком так і не внесла подання на зняття депутатської недоторканності з Юрія Бойка.

І мова не лише про те, що Луценко фактично злив справу по "вишкам Бойка", а той переклав відповідальність за корупційну оборудку на інших членів своєї команди, через що депутат-регіонал Євген Бакулін втік з України. Так само немає подання на Бойка по ще одному провадженню – у липні 2015 року прокурором Генпрокуратури Адріаном Лупу було написано проект подання, де Бойко проходив як "учасника злочинної організації Сергія Курченка".



Голова "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко

Суть схеми – скраплений газ українського видобутку за заниженими цінами викуповувався його фіктивними підприємствами начебто для потреб населення. Але насправді продавався комерційним фірмам – за ринковою вартістю.

Зацитую проект подання, яке так і не потрапило до парламенту, за яким Бойку загрожувало до 12 років з конфіскацією майна: "Внаслідок спільних злочинних дій Бойка та членів злочинної організації Курченка вчинено незаконне заволодіння майном "Укргазвидобування" та "Укрнафта" – видобутим ними скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з реальною ринковою вартістю відповідних обсягів склала 5,7 мільярда гривень".

Конфлікт колишніх регіоналів може покласти край політикам епохи Януковича. Але сказати остаточне "прощавай" не дозволяє чинна влада, кожного разу рятуючи їх від тюрми та створюючи нові й нові схеми для спільного корупційного заробітку. Тому на наступних виборах ми маємо попрощатися не лише з екс-регіоналами, але і їх компаньйонами з Банкової.