"Під репресіями Авакова": учасників березневого мітингу під Радою продовжують переслідувати

Я збирався на семінар про "Стратегію розвитку України", де сподівався почути нові мудрі думки. Раптом sms: нашого активіста Максима Овсянкіна з дому забрала поліція. Начебто – за події на вулиці Грушевського. Замість семінару їду до поліції і напружено думаю: "За що Максима могли взяти?"

Максиму Овсянкіну 58 років, він доброволець батальйону "Донбас". Після повернення з фронту приєднався до нашого руху "Визволення". Справді був з нами на вулиці Грушевського, коли ми 137 днів стояли під Верховною Радою з вимогою ухвалення антикорупційних законів. Але ж акція була розгромлена за наказом Арсена Авакова ще півроку тому. Чому Максима взяли зараз?!

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Нашого активіста я знайшов у поліцейському відділку Печерського району Києва. Як мені пояснили поліціянти, його туди примусово доставили, щоб допитати по подіях, які сталися у лютому. Тоді спецпризначенці вкотре напали на наше наметове містечко на Грушевського. Під час зіткнення доброволець кинув в нападників каменюку. Поліцейські вже тоді його затримали, він дав пояснення. І ось через вісім місяців – "примусовий привід". Я нагадав поліціянтам, що ніхто з нас не ховався і не збирається ховатися від слідства. Максим не заперечував своїх дій і готовий за них відповідати.

Але коли буде розслідувано, чому активіст, доброволець почав відбиватися від поліції? Коли буде розслідувано, на який підставі спецпризначенці мінімум п'ять разів намагалися розігнати демонстрацію, яка була мирною? Коли буде розслідовано, чому чотирьох демонстрантів по черзі схопили і вивезли до Маріупольського СІЗО, звинувативши у злочинах, які вони не скоювали? Навіть у нинішніх судах ці звинувачення потім розвалилися.

Нарешті, коли буде розслідувано, на який підставі міністр внутрішніх справ відрядив понад дві тисячі підлеглих розганяти нашу акцію вранці третього березня цього року?



Наслідки "огляду" наметового містечка правоохоронцями

Адвокати, які прийшли нам на допомогу, з'ясували, що суд дозволив поліції лише оглянути табір. Замість цього вони без будь-яких пояснень і не представляючись розгромили наметове містечко. Схопили 104 людини – усіх, хто був в цей ранок суботи на Грушевського і не мав, як я ще з двома колегами, депутатського посвідчення? Поставили всіх на коліна, кинули в автозаки, трьом десяткам розбили голови. Коли це буде розслідувано?!



Поліція ставила людей на коліна у сніг

За сприяння Гельсінської спілки ми вже зареєстрували позов у Європейському суді з прав людини, щоб там домогтися справедливості для тих, хто тут опинився під репресіями Авакова, Луценка та інших, призначених корупціонерами, силовиків. І ми не залишимо без допомоги жодного активіста.

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На допомогу Максиму Овсянкіну за 20 хвилин після мене до відділку абсолютно безоплатно, залишивши вдома вечерю з сім’єю, приїхав адвокат Дмитро Біловчук. Велика йому подяка. Як і всім, хто допомагає зупиняти свавілля.

Невдовзі кожен з нас може зробити одну важливу справу: на найближчих президентських, а потім і парламентських виборах – не голосуйте за жодного корупціонера, жодного, хто пов'язаний з крадіжками ваших податків та з репресіями проти тих, хто з цим бореться.