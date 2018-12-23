Пидгрушная нашла виновных в своих неудачах на гонках в Нове-Место

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о том, что в команде не смогли хорошо подготовить лыжи к гонкам, что и стало причиной ее неудач.

Елена прокомментировала свое выступление в персьюте и масс-старте на третьем этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место, где, по ее словам, лыжи не соответствовали нужному уровню.

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"Сегодня была тяжелая трасса – грязный снег, каша. Еще и тяжелый подход, по подъему. Пытаешься держаться за лидерами, а получается, что подходишь к рубежу на повышенном пульсе. Тренировочный процесс на 10 ударов ниже", – заявила Пидгрушная, передает Biathlon.com.ua.

"Вчера (в персьюте, – Ред.) была ошибка с лыжами. На откатке они были лучше, но потом оказалось, что их хватило только на полтора километра, а дальше они просто стали колом. А когда лыжи не едут, начинаешь работать в два раза больше, пульс повышается, дыхание сбивается. Но я просто не поверила своим глазам, когда увидела, что у меня 4 промаха", – добавила Елена.

Напомним, что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный жестко раскритиковал членов команды, отвечающих за подготовку лыж к гонкам.