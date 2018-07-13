Пидгрушная пропустит тренировочный сбор из-за травмы плеча

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная не отправилась с командой на третий тренировочный сбор в финский Вуокатти. Спортсменка имеет проблемы с плечом и присоединится к подругам по команде после пройденной реабилитации.

Об этом рассказал президент Федерации биатлона Владимир Брынзак во время презентации формы сборной Украины к новому сезону.

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"У девушек сейчас все нормально, за исключением Пидгрушной, у которой возникли некоторые проблемы с плечом, и Иры Варвинец, которая на индивидуальной подготовке из-за проблем с коленями. Все остальные живы, здоровы. Елена Пидгрушная на сбор в Финляндию не улетела, она сейчас будет проходить реабилитацию с плечом и должна присоединиться к команде через 4-5 дней", – сказал Брынзак порталу Xsport.

Напомним, женская сборная Украины отправилась в финский Вуокатти 12 июля. На сборе спортсменки будут делать акцент на лыжной подготовке в специальном тоннеле.