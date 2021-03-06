Підлітка з України, якого жорстоко побили у Парижі, виписали з лікарні
У січні 15-річного Юрія з України жорсткого побила група осіб у Парижі. Хлопець близько 2 місяців лежав у лікарні. 6 березня стало відомо, що підлітка нарешті виписали з лікарні.
Источник:Укрінформ
У якому стані Юрій
Хлопець досі перебуває у складному психологічному стані. Про це розповіла представниця української громади у Парижі Марія Діамант.
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На запит адвоката, Юрія допитала поліція щодо його побиття.
Юрчик був серйозним і вистояв достойно. Але подальша ніч була пекельна: жахи, страх, біль. Усе наклалося разом: і одночасно наслідки, і майбутнє, яке буде непростим для Юрія ще довгий час,
– розповіла Марія.
Що відомо про побиття підлітка
- Інцидент трапився 15 січня. Юрія повертався з друзями з коледжу. Тоді на них напала банда молодиків з битами, ножами та арматурою. Решті хлопців вдалося втекти, постраждав лише Юрій.
- Підлітка у важкому стані відвезли у лікарню. Там йому зробили операцію та ввели у кому. Опритомнів хлопець тільки 24 січня.
- Правоохоронці затримали 9 підозрюваних у нападі на Юрія. Серед них лише 1 – повнолітній. Їх звинувачують у замаху на життя, участі у злочинній банді та крадіжках.
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