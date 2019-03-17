Мінна війна, або Підлий ворог проти досвідчених професіоналів

Ворог знає про нашу досвідченість, і на п'ятому році війни вдається до підлих хитрощів. Пастка може очікувати українських бійців навіть там, де вже давно немає війни.

В один з крайніх наших виїздів на Схід стався інцидент: протипіхотна міна МОН-50 була встановлена таким чином, що "дивилася" в небо. І на ній нанесено напис "Противнику". Сапер підійшов, перевернув її і вона здетонувала, – розповідає інструктор з мінно-вибухової справи фонду "Повернись живим" Євген.

Він – досвідчений сапер, який передає свої знання військовослужбовцям. Кожні два тижні – відрядження на Схід, а також до курсантів у військові виші. На його рахунку вже близько 500 підготовлених фахівців.

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