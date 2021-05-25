Російське посольство направило в МЗС Білорусії ноту із запитом, щоб офіційно підтвердити затримання росіянки. А також – надати в найкоротші терміни доступу до неї.

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Білоруська сторона підтвердила факт затримання Сапеги на 72 години через те, що щодо неї виникли підозри щодо скоєння злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі.

Після закінчення трьох діб щодо неї ухвалять рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення,

– мовиться у повідомленні.

У МЗС Росії повідомили, що в першій половині дня 24 травня 2021 року російський консул зустрівся з батьками дівчини Протасевича.

Також російський консул отримав дозвіл на зустріч з Сапегою. За інформацією МЗС, вона має відбутись найближчим часом.

Нагадаємо! Вчора, 25 травня, стало відомо, що дівчину Протасевича помістили у слідчий ізолятор.

Мама Софії Сапеги Анна Дудич повідомила, що її дочка не брала участь у протестах в період з серпня по вересень 2020 року. Вона назвала звинувачення дочки 100-відсотковою брехнею.

За словами Дудич, дівчина не могла брати участь у протестах в день виборів, адже перебувала на дачі разом з родиною, а потім поїхала в Литву, щоб підготуватись до навчання.

"Нехай перевірять на кордоні штампи, коли вона поїхала. Це було приблизно 11 – 12 серпня, якраз після всіх подій. Ми тоді жили в Мінську і вона була з нами. Вона говорила, що хоче додому. Вона, напевно, поїхала на (автобусі – 24 канал) Ecolines", – відзначила Дудич.

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