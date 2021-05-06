Служба безпеки України виявила схему, яка передбачала таємні автобусні рейси з тимчасово окупованих територій Донбасу в підконтрольні Україні області. За це люди платили гроші російським бойовикам.

Пасажирів перевозили у Дніпропетровську та Харківську області, а також у зворотному напрямку. Маршрут проходив по території Росії та через тимчасово непідконтрольні ділянки кордону.

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Що відомо про схему

За інформацією СБУ, організатором бізнесу є мешканець Макіївки Донецької області. Пасажирів він перевозив у 2 своїх власних мікроавтобусах. Кожного місяця відбулось приблизно 5 таких рейсів.



Організатора затримала СБУ / Фото СБУ

Чоловіка вдалось затримати

СБУ викрила у пункті пропуску "Гоптівка" транспортні засоби учасників схеми. Одного з ділків затримали та повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Блокування схеми СБУ проводила спільно з Держприкордонслужбою.

Зверніть увагу! У грудні 2020 року правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який нелегально перевозив людей в ОРДЛО.