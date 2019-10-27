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      Чому Путін заграє з російськомовними

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      Українці тепер "російськомовні"
      Українці тепер "російськомовні" / Фото з відкритих джерел

      Рішення російського уряду скасувати іспит на знання російської мови для громадян України і Білорусі, які хочуть отримати паспорт колишньої метрополії, – це аж ніяк не прагнення полегшити бюрократичну тяганину.

      Це абсолютно конкретний політичний сигнал, який демонструє, з територій яких країн повинна буде складатися в майбутньому відновлена ​​імперія Володимира Путіна та його спадкоємців.

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      Ось подивіться. Навіщо скасовувати іспит для громадян Білорусі, якщо Росія і Білорусь створили союзну державу і на території Росії громадянин Білорусі користуються практично тими ж самими правами, що і громадянин самої Росії? А обидві країни ще й збираються цю інтеграцію поглиблювати?

      І чому в списку немає громадян Казахстану, які в більшості своїй досі російськомовні, багато хто знає рідну казахську мову набагато гірше, ніж мову колонізації? Не кажучи вже про те, що в Казахстані живуть мільйони етнічних росіян. Чому б їм не полегшити життя?

      Але ж ні! Найголовніше, звичайно, було об'єднати жителів Росії, Білорусі та України в одне ціле – той самий "російський народ", який формально існував аж до краху Російської імперії. А тепер, як я розумію, просто перейменований на "російськомовний". І кордони проживання цього народу строго окреслені – Росія, Україна, Білорусь. І ніякого Казахстану. Принаймні, поки що.

      При цьому і самі українці повинні з цим письмово погодитися – як Зеленський з нещасливою "формулою Штайнмаєра". Тому що мова не йде про автоматичне визнання твоєї російськомовності, зовсім ні. Ти повинен написати спеціальну заяву, підтвердити, що ти російськомовний – і отримаєш російський паспорт.

      Паспорт країни, яка розраховує рано чи пізно окупувати твою Батьківщину. Просто тебе просять під цим ще й підписатися.

      Автор: Віталій Портников
      Джерело: Еспресо

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Российская пропаганда Публикации Новости Беларуси
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