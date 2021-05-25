До зростання повернулося промислове виробництво на 2%. Це здебільшого видобувна галузь через підвищений попит на руду. Стрімке зростання демонструють енергетики. З кризи виходить більшість секторів переробної промисловості. Але як показує досвід, як тільки економіка починає оживати, то одразу з'являються нові податкові ініціативи.

Тому українські підприємці виступають проти запровадження нових податкових ініціатив. Їх позицію підтримують більшість економістів та експертів. Адже це може спричинити кризу в економіці, скорочення податкових відрахувань та збільшення соціальної напруги.

Я думаю, що це швидше політичний шантаж, ніж спроба наповнити український бюджет податками. Якби було бажання наповнювати бюджет, то велика кількість корупційних схем і потоків – сірих, чорних – була б розкрита і направлена. Як мінімум, митниця не реформована і там втрачаються мільярди доларів кожного року. Здавалося б, так просто взяти і зупинити там корупцію, але це не робиться,

– сказав політолог Микола Давидюк.

Новопризначений міністр економіки Олексій Любченко з трибуни парламенту також зазначив, що в сучасних умовах тиснути на бізнес не варто.

Він заявив, що категорично проти збільшення ставок на основні бюджетоутворюючі податки.

Потрібно купувати українське, стимулювати споживчий попит. Люди повинні отримувати більше коштів і витрачати їх на українське. Для цього потрібно перекрити кордон, щоб не було контрабанди , все було фіксовано і знаходилось під державним контролем,

– пояснив Любченко.

Попри відсутність державної підтримки, яка є в інших країнах, український бізнес просить хоча б не заважати виходу з кризи.

"Як мінімум – не заважати – це була б гарна державницька продумана політика", – додав політолог Микола Давидюк.