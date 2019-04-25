Пид*рас ты проклятый, – пенсионер из Луганщины обратился к Путину насчет российского паспорта

Игорь Кнышов – пенсионер, который проживает на оккупированной Россией территории Луганщины. Он узнал об указе Путина относительно упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО и решил в яркой форме объяснить лидеру Кремля, почему тот "гадюка" и "дрянь".

Видеообращение пенсионера с "ЛНР" к Владимиру Путину обнародовал журналист Денис Казанский в своем Twitter.

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Разъяренный пенсионер возмущался из-за лживых "пенсионных обещаний". Ведь российский паспорт Игорь Кнышов из города Красный Луч получил еще три года назад. При этом Кнышов отказался от украинского гражданства, и таким образом потерял право на пенсию от Украины. А право получать пенсию от России – не получил. Ведь паспорт то ему дали, а вот прописку – нет.

Слушай, Путин! Тебе говорю, пид*рас ты поклятий! Гадюка! Мр*зь! Дрянь! Мне этот паспорт (гражданина России – 24 канал) дали без прописки. А для получения пенсии требуется постоянная регистрация, прописка. Я свою пенсию шахтерскую честно заработал!

– возмутительно заявил пенсионер Кнышов.

"Тем, кто радуется сейчас в ОРДЛО, что получит российский паспорт и российскую пенсию, передает привет пенсионер Игорь Кнышов из города Красный Луч, что на оккупированной Луганщине", – написал Казанский в твите.

Тем, кто радуется сейчас в ОРДЛО, что получит российский паспорт и российскую пенсию, передает привет пенсионер Игорь Кнышов из Красного Луча. Он получил российский паспорт 3 года назад и отказался от украинского. Пенсию в РФ не дали, так как нет российской прописки. pic.twitter.com/IFNqwvUHNY — Денис Казанський (@den_kazansky) 25 апреля 2019 г.

Напомним, 24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:

– заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины будут рассматривать не более трех месяцев

– лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО могут получить паспорта РФ без экзаменов;

– эти же лица не обязаны отвечать требованию о проживании в России сроком более чем пять лет

– основным условием изменения гражданства по упрощенной процедуре является наличие паспортов псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".