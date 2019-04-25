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      Пид*рас ты проклятый, – пенсионер из Луганщины обратился к Путину насчет российского паспорта

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      Владимиру Путину стоит послушать послание пенсионера из Луганщины
      Владимиру Путину стоит послушать послание пенсионера из Луганщины / Фото из открытых источников

      Игорь Кнышов – пенсионер, который проживает на оккупированной Россией территории Луганщины. Он узнал об указе Путина относительно упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО и решил в яркой форме объяснить лидеру Кремля, почему тот "гадюка" и "дрянь".

      Видеообращение пенсионера с "ЛНР" к Владимиру Путину обнародовал журналист Денис Казанский в своем Twitter.

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      Разъяренный пенсионер возмущался из-за лживых "пенсионных обещаний". Ведь российский паспорт Игорь Кнышов из города Красный Луч получил еще три года назад. При этом Кнышов отказался от украинского гражданства, и таким образом потерял право на пенсию от Украины. А право получать пенсию от России – не получил. Ведь паспорт то ему дали, а вот прописку – нет.

      Слушай, Путин! Тебе говорю, пид*рас ты поклятий! Гадюка! Мр*зь! Дрянь! Мне этот паспорт (гражданина России – 24 канал) дали без прописки. А для получения пенсии требуется постоянная регистрация, прописка. Я свою пенсию шахтерскую честно заработал!
      – возмутительно заявил пенсионер Кнышов.

      "Тем, кто радуется сейчас в ОРДЛО, что получит российский паспорт и российскую пенсию, передает привет пенсионер Игорь Кнышов из города Красный Луч, что на оккупированной Луганщине", – написал Казанский в твите.

      Напомним, 24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:

      – заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины будут рассматривать не более трех месяцев
      – лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО могут получить паспорта РФ без экзаменов;
      – эти же лица не обязаны отвечать требованию о проживании в России сроком более чем пять лет
      – основным условием изменения гражданства по упрощенной процедуре является наличие паспортов псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Новости Украины Скандал Новости Луганска Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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