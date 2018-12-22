Пидручный прокомментировал удачное выступление во время гонки преследования в Нове-Место

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный довольно удачно выступил во время третьего этапа Кубка мира в чешском городе Нове Место. В гонке преследования украинец финишировал на шестой позиции, поэтому попал в цветочную церемонию.

Стоит отметить, что на трех огневых рубежах Пидручный отстрелялся на ноль. Во время последней стрельбы Дмитрий не сумел воспользоваться ошибками соперников, допустив один промах. Но в итоге фининшировал шестым.

"Сегодня были тяжелые погодные условия, поэтому при хорошей стрельбе можно было бороться за высокие места. Я это понимал, и поэтому в первую очередь настраивался на стрельбу. На трассе старался аккуратно проходить спуски, ведь передо мной упало несколько человек. Например, Арнд Пайффер был непосредственно передо мной, и я едва успел среагировать. Чуть бы ближе, и также бы упал. Со старта я зацепился за группу Пайффер, Фак, Елисеев и с ними подошел к рубежу. Второй круг отработал с Пайффером, а дальше уже бежал сам. На выходе с последней стрельбы мне крикнули, что вышел шестым и позади еще двое. Поэтому понимал, что борюсь за цветочную церемонию. Относительно промаха, то, скорее всего, поспешил сам. Но сегодня стрелять было действительно трудно", – признался после гонки Дмитрий Пидручный.

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Напомним, гонку-преследование выиграл норвежец Йоханнес Тиннес Бьо. Его брат Тарьей финишировал третьим. На второй позиции гонку закончил россиянин Логинов.