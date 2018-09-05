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Дмитро Снєгирьов

Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі

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Військовий
Військовий / Народна правда

Кордон України із країною-агресором виявився відкритим через політику демілітаризації сходу, коли за часів екс-міністра оборони Гриценка з території Донецької та Луганської областей почали виводити боєздатні частини.

Підґрунтям для Іловайської трагедії стала політика демілітаризації сходу, коли з території Донецької та Луганської областей почали виводити боєздатні частини.

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Зокрема, в 2006 році за часів Ющенка і Гриценка ліквідували разом з інфраструктурою 16-ту механізовану бригаду. Крім того, був знищений Одеський інститут сухопутних військ. За часів Януковича розформували частини зенітно-ракетних військ в Донецькій і Луганській областях.

Наразі повідомляється, що Головна військова прокуратура України в рамках розгляду кримінальної справи про демілітаризацію сходу і південного сходу України може повідомити про підозру екс-президентам Віктору Ющенку і Віктору Януковичу, а також колишньому міністру оборони Анатолію Гриценку.

Кримінальне провадження відкрито за статтями службова недбалість, зловживання владою, державна зрада, недбале ставлення до військової служби і бездіяльність військової влади. Найближчим часом фігуранти кримінальної справи можуть отримати повідомлення про підозру.

Ось, власне, відповідь, чому в нас кордон виявився відкритим, чому нас залишили, кинули на поталу російським агресором. А тому що не було боєздатних частин, тому що була прийнята політика демілітаризації того регіону. Ми гралися у те, що в нас сусід – потенційний агресор – є начебто дружня держава. Ось де витоки Іловайської трагедії – не було боєздатних частин, і тому добробати виконували фактично функцію армії.

Нагадаю, наприкінці серпня 2014 року поблизу Іловайська (Донецька область) противник оточив добровольчі батальйони, підрозділи МВС і ЗСУ, що призвело до значних втрат в особовому складі, а також до захоплення в полон українських силовиків.

14 серпня 2017 року ГПУ опублікувала результати розслідування Іловайської трагедії. За даними Головної військової прокуратури, лише за 29 серпня 2014 року в Іловайську загинули 366 українських бійців, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще 300 – потрапили в полон, було втрачено техніки на 300 мільйонів гривень.

Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що в серпні 2014 року Іловайськ вже не мав для ЗСУ стратегічного значення та був "одним із тактичних завдань", яке вирішувалось під час масштабної операції на лінії фронту.

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Автор: Дмитро Снєгирьов
Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Война на Донбассе ГПУ Иловайская трагедия Виктор Ющенко Виктор Янукович Виктор Муженко Коррупция
Источник: 24 Канал
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