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      Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника

      Честная политика 49 Читати новину українською

      Поновлення Насірова та атака на главу НАБУ Ситника – влада вже не приховує, що використовує суди для оформлення реваншу.

      Петро Порошенко любить використовувати тезу, що тільки його переобрання на другий термін врятує Україну від реваншу. Особливо часто цю тезу просувала його команда до запровадження гасла "Віра. Мова. Армія". Насправді ж, реванш давно відбувається в Україні, країна втрачає завоювання Революції Гідності, поки корупціонери примножують свої статки.

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      Черговим символом реваншу стало поновлення на посаді керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Це рішення було ухвалено окружним адміністративним судом Києва, який негласно контролюється Банковою – бо в цьому суді оскаржуються акти президента, і той завчасно взяв своїх ревізорів під контроль.

      Головою суду є Павло Вовк, якого журналісти "Схем" ловили за неформальними чаюваннями з президентським смотрящим в судовій владі Олександром Грановським. Відновлення Насірова – це не лише плювок у обличчя усім українцям. Це ляпас міжнародним партнерам України, адже відсторонили його з посади через встановлення факту подвійного громадянства – крім українського, також британського.

      олександр грановський
      Олександр Грановський

      І підконтрольний Банковій суд в своєму рішенні відкинув лист посольства Британії, яке підтвердило факт подвійного громадянства. Аргумент – оскільки він був підписаний не послом, а офіцером зв'язку посольства. Британці в шоці та не розуміють, чи слід це розуміти як обвинувачення їх у брехні відносно Насірова?

      Подібними рішеннями Порошенко лише поглиблює кризу стосунків із заходом, які дедалі більше часу в діалозі з Україною приділяють не обговоренню спільного майбутнього, а нашої корупції як головної перешкоди на шляху інтеграції.

      Так, один з американських дипломатів не менш обурено ділився в розмові зі мною, як Банкова намагалася продавити рішення щодо одночасного звільнення і скомпроментованого спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького, і керівника НАБУ Артема Ситника.

      насіров
      Роман Насіров

      Захід розгадав бажання Порошенка подати це як конфлікт двох антикорупційних керівників, тоді як насправді це Холодницький зрадив інтереси служби та допомагав фігурантам уникати правосуддя, і зараз зачепився за посаду, розвалюючи всі справи проти осіб з найближчого оточення Порошенка і верхівки "Народного фронту": сина Авакова, одного з керівників СБУ Демчини, депутата Дзензерського, смотрящого Мартиненка Руслана Журила тощо.

      холодницький
      Назар Холодницький

      Фактично, приносячи в жертву Холодницького, корумпована верхівка України хоче, щоб той потягнув за собою і нелояльного їм Ситника. І вони продовжують шукати будь-які приводи для його відсторонення. Так, днями, окрім поновлення Насірова, той самий Окружний адміністративний суд Києва виніс ще одне абсурдне рішення.

      Він "визнав протиправними" дії директора НАБУ Артема Ситника і мене як нардепа щодо розголошення інформації про колишнього главу виборчого штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, який отримував багатомільйонні перекази від Януковича, згідно з амбарною книгою "Партії регіонів". Вдумайтеся у маразм! Якщо теоретично уявити, що було якесь порушення закону (тобто втручання у вибори США), то розслідувати це мають американські правоохоронні органи, а не Окружний адміністративний суд міста Києва! 

      Але американці, навпаки, завдяки оприлюдненню в Україні інформації про Манафорта, засадили його за грати – він визнаний винним судом присяжним у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків, і очікує на призначення терміну тюремного ув’язнення. Таємний план полягає в тому, щоб використати рішення суду про "ротиправне втручання у американські вибори" проти керівника НАБУ Артема Ситника. Воно допоможе кишеньковим аудиторам винести рішення про його звільнення.

      ситник артем
      Артем Ситник

      А коли американські дипломати піднімуть хвилю обурення відставкою керівника НАБУ, то українські шахраї при владі будуть говорити – "так ми його звільняємо за те, що він незаконно впливав на вибори в США!". Ну і третє – цим рішенням Порошенко буде намагатися заслужити додаткову лояльність в адміністрації Трампа, аби та закрила очі на можливі порушення в ході виборів президента та застосування адміністративного ресурсу.

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      Все це – і Насіров, і рішення щодо мене та Ситника – зрежисовані Банковою та покликані цементувати режим чинного президента Порошенка. Його бажання зберегти владу будь-якою ціною має просте пояснення – в разі усунення з посади доведеться відповідати за всі корупційні схеми, коли під прикриттям війни кралися сотні мільйонів, якщо не мільярди доларів з державних потоків. Але це ще один привід для нас міняти таку владу.

      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Артем Сытник Видеоблоги Честная политика Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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