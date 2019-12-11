Підсумки нормандської зустрічі: на які поступки може піти України і чи чекати позитивних зрушень

Зустріч у Нормандському форматі тривала майже 10 годин. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії провели спільні перемовини. У фіналі ніяких проривних домовленостей не досягли. Проте і безрезультатною зустріч назвати складно.

Зеленський стільки разів казав, що треба говорити, а зустрічі "нормандської четвірки" стільки разів переносилась, що коли дійшло до діла, здалось, що Путін і Зеленський справді можуть про щось домовитись. Хоча здоровий глузд і підказував, що проривів очікувати не слід.

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Розпочалася зустріч за планом о 16:00 за київським часом, навіть Путні майже не спізнився. Та це було перше і останнє, що на цій зустрічі відбулося за графіком. Протягом першої години Зеленський мав провести дві двосторонні зустріч з лідерами Франції і Німеччини. Вже о 17:00 представники усіх чотирьох країн мали зустрітися за спільним столом перемовин. В реальному житті зустріч розпочалась з затримкою у дві години.

Але з цього усе тільки починалося. Підсумковий брифінг, на якому учасники повинні були розповісти про результати замість запланованої 20:00 відбувся майже о 01:00 ночі.



Зеленський приїхав на зустріч, його зустрів Макрон

Що гово рили Зеленський і Путін

Про що насправді говорили на цій зустрічі знають тільки ті, хто на ній був. Час від часу до журналістів виходили представники української делегації і казали, що все добре. І ось через дев'ять годин, з затримкою на чотири, лідери країн "нормандської четвірки", вийшли до преси і оголосили результати. Меркель і Макрон вітали відновлення перемовин і висловлювали надію, що вони будуть продовжені. Зеленський і Путін теж, на словах позитивно оцінили результати. От тільки здалося, що у кожного з них свої результати.

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► "Лише у випадку забезпечення безпеки можна перейти до вирішення політичних питань", – сказав Зеленський.

Мова йде про роззброєння бойовиків, вивід незаконних і іноземних збройних формувань, передачу під контроль України кордону. Зеленський прямо це озвучує. Натомість Путін теж каже, що результати зустрічі позитивні, але заявляє, що "разом з перемир'ям треба політичні процеси".

► Зеленський каже, що Україна не готова йти на низку поступок. Однак Путін говорить, що необхідні зміни в Конституцію щодо особливого статусу Донбасу.

Відео: промова Зеленського після нормандської зустрічі

► Президент України під час перемовин наполягав на необхідності відновлення контролю за кордоном. А Путні посилається на Мінські домовленості підписані попереднім українським президентом і каже, що Україна має брати кордон на наступний день після виборів.

Цитувати президентів можна довго. Але якщо коротко переказати, головний конфлікт між ними полягає в послідовності реалізації Мінських домовленостей. Очевидно, що Україна вимагає спочатку безпеки. А Путін хоче, щоб спочатку пройшли вибори. Позиції непримиренні. "У нас з президентом Росії різні погляди на питання передачі кордону", – прямо сказав Зеленський.



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Очевидно, ця зустріч розвіяла усі ілюзії стосовно можливого скорого і простого вирішення конфлікту між Україною і Росією. Президент Зеленський на міжнародній арені чітко озвучив усе, на що Україна піти не може. Підкреслив незмінність зовнішнього курсу країни, нагадав Путіну що Крим – український, і заявив про неприпустимість федералізації.

А президент Росії ще раз показав, що швидке і мирне закінчення війни на Донбасі його не цікавить. Бо якби цікавило – погодитись на умови України було б просто. Але Кремель влаштує тільки один варіант, їх маріонеткові режими в Луганську і Донецьку повинні бути у незмінному вигляді інтегровані до України.

Звісно, як би ми не хотіли завершення війни і повернення окремих районів Донецької і Луганської області, прийняти їх разом з бойовиками і їх лідерами – це загроза національній безпеці усієї країни. Тож можна стверджувати: ніякого принципового просування вперед до закінчення війни не відбулося.

Відео: промова Путіна після зустрічі у нормандському форматі

Можливі позитивні зрушення

Проте все ж певний прогрес є:

Домовились про обмін полоненими у форматі усі на усіх до кінця цього року.

Заговорили про припинення вогню.

Звісно, це вже не перша подібна домовленість. До неї можна ставитись скептично. Але є одне рішення, яке її підсилює. Зеленський зазначив, що мають розширити мандат ОБСЄ з можливістю здійснювати моніторинг цілодобово.

І це вже навіть дуже непогано. Оскільки сьогодні місія ОБСЄ здійснює своє спостереження тільки вдень. А боєзіткнення відбуваються переважно вночі. Постійна присутність незалежних спостерігачів може суттєво зменшити кількість жертв війни і показати, хто ж насправді першим відкриває вогонь.

Крім того, учасники зустрічі домовились:

продовжити розведення військ ще у трьох локація,

посилити заходи з розмінування територій,

збільшити кількість пунктів пропуску.

Як на мене, усе це добре за умови виконання цих домовленостей. Щщонайменше, зменшиться кількість постраждалих від війни. Можливо життя українців у прифронтових і окупованих територіях стане дещо зручнішим і безпечнішим.

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Крім того є ще одна домовленість:

зустрітись протягом 4 місяців і вже на тій другій зустрічі продовжити діалог навколо політичних і безпекових пунктів і послідовності їх реалізації.

Тобто переговори хоч і не стали проривом у досягненні миру, все ж вони запустили сам процес діалогу, який був заблокований щонайменше три роки. 9 грудня сторони окреслили свої позиції.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

На які поступки може піти Україна

У процесі перемовиy кожна зі сторін буде змушена йти на поступки.

Уявимо, на які посткупки може піти Україна:

Теоретично Україна може відмовитись від взяття кордону під контроль в обмін на виведення російських і незаконних збройних формувань і фактичну передачу під контроль українським правоохоронцям окупованих територій. Адже для виборів за українським законодавством нам просто необхідно контролювати проведення цих виборів.

Путін вимагає внесення змін до Конституції. Україна може їх внести. Зміни в сфері децентралізації. Вони можуть стосуватись усієї України і завершити процес адміністративно-територіальної реформи, який триває вже багато років.

Ми можемо прийняти закон про амністію і звільнити від відповідальності усіх громадян України, які були вимушені співпрацювати з окупаційними адміністраціям, але не були причетними до тяжких злочинів, таких як вбивства або катування.

Тобто, як бачите, вести перемовини є навколо чого. У мене є лише один сумнів. Я не впевнений, що Путін, в принципі, хоче миру. Але навіть у такому разі: якщо домовленості призведуть до зменшення інтенсивності вогню, якщо ми повернемо наших полонених, якщо збільшимо кількість пунктів пропуску – це хороший результат. Так – це не жаданий мир, але це час, який дає нам можливість розвивати економіку і посилювати військо. А це точно не буде зайвим.

Поведінка Зеленського

Знаєте, що мені дуже запам'яталось? Президент України, його поведінка і промови дуже відрізнялись від поведінки його іноземних колег. Хтось може назвати це непрофесіоналізмом, сказати, що фахові дипломати так не говорять.



Зеленський усміхається на камеру на початку зустрічі

Що Макрон і Меркель дивляться на Зеленського дещо здивовано і поблажливо. Можливо, в цьому щось є. Але треба розуміти, що Зеленський на прес-конференції говорив не з ними, а з власними виборцями. Зверніть увагу, як він вітається словами "шановні українці". На відміну від інших лідерів, які обмежились сухими дипломатичними заготовками, Зеленський говорить достатньо багато і виглядає це доволі щиро. Звісно, можна сказати, що він просто актор, але саме тому він має таку шалену підтримку в Україні. І саме ця підтримка дозволяє йому бути більш впевненим на перемовинах.

Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч

Давно очікувані перемовини пройшли, очікувано прориву не відбулося, але відновився діалог, який може зберегти життя українців. І тут я погоджусь з президентом – це само по собі успіх. Попереду багато роботи, розслаблятися і втрачати пильність зарано.

Дивіться відео прес-конференції Зеленського, Макрона. Меркель і Путіна після зустрічі у нормандському форматі: