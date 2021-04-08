Підтримати бойовий дух: Зеленський вирушив на Донбас
Президент Володимир Зеленський 8 квітня поїхав з робочою поїздкою на Донбас. Він відвідає військових на передовій.
Источник:Офіс Президента
Зеленський поїхав на передову
Президент поїде саме на передові позиції, де останнім часом бойовики систематично порушують режим припинення вогню. Зеленський спілкуватиметься з військовими, щоб підтримати їхній бойовий дух.
Тим часом В ОБСЄ закликали Росію до деескалації конфлікту на Донбасі
Деталей поїздки, у які саме точки на передовій, у пресслужбі Зеленського не зазначають.
Попередній візит Зеленського на Донбас
- Востаннє президент в зоні проведення Операції об'єднаних сил був 11 лютого 2021 року.
- Він здійснив робочу поїздку до Донецької області і в межах візиту відвідав передову.
- Разом із Зеленським на Донбас приїхали і посли країн "Великої сімки".
Загострення на Донбасі: що відомо
- Росія стягує армію до кордону з Україною. Таку заяву зробив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.
- Українська розвідка заявила: Росія планує вторгнення вглиб країни.
- Водночас у соцмережах стали з'являтися відео, як в Росії перевозять важке озброєння і відбуваються польоти бойової авіації.
- Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил.
- Кремль заявив, що триматиме свої війська там, де йому заманеться. А у МЗС Росії навіть попросили Україну та НАТО припинити "нагнітати напружену ситуацію на Донбасі".
Ескалація на Донбасі: куди Росія тягне військо / Інфографіка 24 каналу
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