Президент Володимир Зеленський 8 квітня поїхав з робочою поїздкою на Донбас. Він відвідає військових на передовій.

Зеленський поїхав на передову

Президент поїде саме на передові позиції, де останнім часом бойовики систематично порушують режим припинення вогню. Зеленський спілкуватиметься з військовими, щоб підтримати їхній бойовий дух.

Тим часом В ОБСЄ закликали Росію до деескалації конфлікту на Донбасі

Деталей поїздки, у які саме точки на передовій, у пресслужбі Зеленського не зазначають.

Попередній візит Зеленського на Донбас

Востаннє президент в зоні проведення Операції об'єднаних сил був 11 лютого 2021 року.

Він здійснив робочу поїздку до Донецької області і в межах візиту відвідав передову.

Разом із Зеленським на Донбас приїхали і посли країн "Великої сімки".

Загострення на Донбасі: що відомо

Росія стягує армію до кордону з Україною. Таку заяву зробив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Українська розвідка заявила: Росія планує вторгнення вглиб країни.

Водночас у соцмережах стали з'являтися відео, як в Росії перевозять важке озброєння і відбуваються польоти бойової авіації.

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Кремль заявив, що триматиме свої війська там, де йому заманеться. А у МЗС Росії навіть попросили Україну та НАТО припинити "нагнітати напружену ситуацію на Донбасі".



Ескалація на Донбасі: куди Росія тягне військо / Інфографіка 24 каналу