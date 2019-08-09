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      Підвищення зарплат депутатам – захист від впливу олігархів

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      Чому потрібно підвищити зарплати депутатам
      Чому потрібно підвищити зарплати депутатам / Фото з відкритих джерел

      Тридцять тисяч гривень – таку зарплату отримуватимуть депутати 9 скликання.

      Ця цифра для декого з депутатів від "Слуги народу" була неочікуваною, адже до того вони заробляли значно більше. Одним із таких, кого здивувала сума депутатської зарплати є Давид Арахамія – IT-бізнесмен, який ймовірно очолить фракцію "Слуги народу" у парламенті. Він розповів, що нині на родину витрачає 15 тисяч доларів на місяць, але, можливо, й 8 тисяч доларів вистачило б –це приблизно 200 тисяч гривень, що у сім разів більше, аніж отримуватиме депутат від держави. То ж виникає запитання: де братиме гроші, щоб жити так як звик?

      арахамія
      Давид Арахамія / Фото Українська правда

      До теми: "Зарплати нардепам треба збільшити у 10 разів": які закони має ухвалити "Слуга народу"

      Арахманія не надто вдалий приклад, адже він успішний бізнесмен і має певні накопичення, щоб чесно протриматися наступні п'ять років свого депутатства. Але чи можна так сказати за решту "Слуг народу", що вони чесно житимуть на одну зарплату? Не знаю, адже спокуси у них будуть чималі…

      Впевнений, що нардепів будуть намагатися перекупити, адже будь-кому з олігархів доцільно мати хоча б кількох "своїх" депутатів для  власної ж безпеки та захисту свого бізнесу від рейдерів, конкурентів, державних перевіряльників тощо. Він нічого не вимагатиме від народного обранця, лише платитиме зарплату як страховку. Тобто, олігарх може тримати кількох депутатів на чорній зарплаті задля власної вигоди, а ті у разі потреби оперативно здіймуть галас і будуть захищати свого благодійника.

      Але є й інші олігархи, які багатіють державним коштом, яким цікаве фінансування їхніх бізнесів з державного бюджету. Таким товстосумам потрібні депутати для "правильних" голосувань, тобто для лобіювання їхніх бізнес-інтересів –  щоби субвенції виділяли кому потрібно, компенсації за неврожай чи інші державні допомоги. Тобто вони скуповують депутатів під конкретні голосування, заносять валізу грошей голові фракції, а він вже розносить конверти голосувальникам.

      Здолати профінансований лобізм депутатів майже неможливо, оскільки важко зловити на гарячому. А щоб зібрати докази й довести в суді хабарництво – взагалі з розділу утопії.

      То ж єдине, що залишається – або закликати депутатів бути чесними й щоденно грозити їм карами небесними, або ж значно підвищити зарплатню. Якщо народні обранці отримуватимуть не тридцять, а хоча б триста тисяч гривень, є надія що спокуса взяти хабар не буде такою гострою. Або ж їхні апетити до хабарів зростуть настільки, що олігархам невигідно буде їх спонсорувати. Але все це може спрацювати в комплексі. Однак, поки депутати будуть отримувати тисячу доларів і водночас розпоряджатимуться мільярдами, у них завжди буде спокуса відщипнути щось і собі.

      Звісно, я чудово розумію, що ідея підвищити депутатам зарплатню неодмінно викличе обурення в українському суспільстві, яке не розуміє, що зрештою це було б краще для усіх. Навряд чи "Слуга народу" зажадає цим зайвий раз дражнити українців. Проте, думаю, що це вельми потішить вітчизняних олігархів, завжди готових надати депутатам фінансову "допомогу" в обмін на доступ до державного бюджету.

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      9 августа
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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Публикации Дорогие депутаты Зарплата
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