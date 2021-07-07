Инцидент произошел на памятнике Неизвестному матросу вечером 6 июля. Видео оттуда обнародовал Центр интегрированной системы видеонаблюдения Одессы.
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Что на этом видео
Сначала там были 7 человек. Среди них был 1 несовершеннолетний парень и девушка, похожая на подростка.
Компания бурно что-то обсуждала, а некоторые из них пили пиво. В это время один из мужчин держал предмет, похожий на шампур над огнем.
Когда к ним подошел работник Муниципальной стражи, несовершеннолетние и мужчина в синей футболке отошли в сторону. Однако остальные "отдыхающих" смеялись и стояли на месте.
Правоохранитель на них накричал и компания все же собралась уходить. Однако продолжили спор, когда ушли с этого места.
Пикник на Вечном огне в Одессе: видео ютуб "Центр 077"