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      Пили в бане: как Милевский со скандалом покинул брестское "Динамо"

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      Артем Милвеский в "Динамо" (Брест)
      Артем Милвеский в "Динамо" (Брест) / Tribuna.com

      Украинский нападающий Артем Милевский летом посреди сезона чемпионата Беларуси (в Европе только стартовал новый сезон) неожиданно покинул брестское "Динамо". Причины такого решения стали известны только сейчас.

      Напомним, 19 июля в белорусском клубе сообщали, что контракт с Артемом Милевским и капитаном команды Алексеем Гавриловичем был расторгнут по согласию сторон. На то время Милевский провел за "Динамо" 14 матчей, в которых отметился 3 голами и 7 результативными передачами.

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      Главный тренер брестского клуба Марцел Личка объяснил такое решение в комментарии белорусской Tribuna.com. На момент, когда Милевский покинул команду, Личка был помощником Алексея Шпилевского.

      "У нас было два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, он [Шпилевский] сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: "Почему?", и он рассказал, что они пили в бане. В тот момент я был поражен: "Это безумие! Для чего?!" Савицкий забил и отдал голевую, Милевский был лидером команды. Он был лучшей "десяткой" во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема. А Гаврилович – капитан и хороший центральный защитник, которого привлекали к матчам сборной. Это были три очень важных для нас игрока. Но решение принималось без моего ведома", – рассказал Марцел Личка.

      При этом он добавил, что футболисты обращались с просьбой, чтобы игроков вернули в команду, но руководство клуба не хотело идти на такой шаг.

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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