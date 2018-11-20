Пили в бане: как Милевский со скандалом покинул брестское "Динамо"
Украинский нападающий Артем Милевский летом посреди сезона чемпионата Беларуси (в Европе только стартовал новый сезон) неожиданно покинул брестское "Динамо". Причины такого решения стали известны только сейчас.
Напомним, 19 июля в белорусском клубе сообщали, что контракт с Артемом Милевским и капитаном команды Алексеем Гавриловичем был расторгнут по согласию сторон. На то время Милевский провел за "Динамо" 14 матчей, в которых отметился 3 голами и 7 результативными передачами.
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Главный тренер брестского клуба Марцел Личка объяснил такое решение в комментарии белорусской Tribuna.com. На момент, когда Милевский покинул команду, Личка был помощником Алексея Шпилевского.
"У нас было два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, он [Шпилевский] сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: "Почему?", и он рассказал, что они пили в бане. В тот момент я был поражен: "Это безумие! Для чего?!" Савицкий забил и отдал голевую, Милевский был лидером команды. Он был лучшей "десяткой" во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема. А Гаврилович – капитан и хороший центральный защитник, которого привлекали к матчам сборной. Это были три очень важных для нас игрока. Но решение принималось без моего ведома", – рассказал Марцел Личка.
При этом он добавил, что футболисты обращались с просьбой, чтобы игроков вернули в команду, но руководство клуба не хотело идти на такой шаг.