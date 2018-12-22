Пилот Формулы-1 проехал на болиде по заснеженным горам: сногсшибательное видео

Пока в Формуле-1 межсезонье, команды и сами пилоты готовятся к новым стартам. Некоторые проводят их в горах.

Так, пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен проехался на болиде команды в горах на австрийском курорте Кицбюэль. Читайте также: В Формуле-1 выбрали лучший обгон сезона: видео Ехать пришлось по заснеженной трассе. Поэтому на шины автомобиля нацепили цепи.